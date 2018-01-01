Wink
Фильмы
Черный бриллиант
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный бриллиант»

Актёры

Джейк МакЛафлин

Jake McLaughlin
АктёрJesse
Инбар Лави

Inbar Lavi
АктрисаElena
Шон Сайпос

Shaun Sipos
АктёрTeft
Рэй Пантаки

Ray Panthaki
АктёрSpencer
Тристан Каннингэм

Tristan Cunningham
АктрисаDeputy Sheriff Thompson
Майкл Джеймс Белл

Michael James Bell
АктёрTomas
Келли Джордан

Kelli Jordan
АктрисаJenette

Продюсеры

Тодд М. Фридман

Todd M. Friedman
Продюсер
Джули Берсани

Julie Bersani
Продюсер
Иван Уильямс

Ivan Williams
Продюсер

Монтажёры

Энди Палмер

Andy Palmer
Монтажёр

Операторы

Дэвид Мирик

David J. Myrick
Оператор