Черный бриллиант (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девушка начинает интрижку с рабочим, который помогал ремонтировать шикарный дом ее бойфренда. Но у их романа будут непредсказуемые и кровавые последствия. Триллер «Черный бриллиант» — фильм, где сталкиваются холодный расчет и всепоглощающая страсть.



Елена приезжает в роскошный дом своего богатого бойфренда Спенсера, расположенный в заснеженных горах Колорадо. Когда Спенсер отправляется в очередную длительную командировку, Елена поддается мужским чарам разнорабочего по имени Джесси, который делает ремонт для местных туристов. Елена не любит Спенсера и живет с ним только ради денег, однако не собирается делать из измены привычку. Однако Джесси настойчив, поэтому начинает появляться у них дома все чаще. Когда неизвестные пытаются похитить оттуда дорогую картину, Спенсер застывает на месте, пока Джесси бросается на помощь Елене. Но так ли благородны мотивы ее любовника?



Запретная страсть и смертельная опасность — два ингредиента хорошего триллера. Картина «Черный бриллиант» 2025 года с первых же минут завладеет вашим вниманием и не отпустит до финальных титров.



