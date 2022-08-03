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Черные праздники

Черные праздники (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Holidays
Ужасы, Фэнтези100 мин18+

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О фильме

Мы привыкли ждать от праздников только всего самого доброго и хорошего, но у каждого из них есть и своя темная сторона — страшные и леденящие душу истории, которые не могли произойти в обычный день. Все они случились в одном богом забытом городе, во время таких праздников, как Хэллоуин, Пасха, День Святого Валентина, Рождество…

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черные праздники»