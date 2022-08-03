Черные праздники (фильм, 2016) смотреть онлайн

Мы привыкли ждать от праздников только всего самого доброго и хорошего, но у каждого из них есть и своя темная сторона — страшные и леденящие душу истории, которые не могли произойти в обычный день. Все они случились в одном богом забытом городе, во время таких праздников, как Хэллоуин, Пасха, День Святого Валентина, Рождество…

