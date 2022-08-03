Черные праздники (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Holidays
Ужасы, Фэнтези100 мин18+
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О фильме
Мы привыкли ждать от праздников только всего самого доброго и хорошего, но у каждого из них есть и своя темная сторона — страшные и леденящие душу истории, которые не могли произойти в обычный день. Все они случились в одном богом забытом городе, во время таких праздников, как Хэллоуин, Пасха, День Святого Валентина, Рождество…
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЭСРежиссёр
Энтони
Скотт Бёрнс
- Режиссёр
Кевин
Колш
- НМРежиссёр
Николас
МакКарти
- АИРежиссёр
Адам
Иджипт Мортимер
- МКАктриса
Мадлен
Коглан
- СКАктриса
Саванна
Кенник
- РПАктёр
Рик
Питерс
- КРАктриса
Кейт
Рачески
- МФАктриса
Мэрилин
Флорес
- ЭХАктриса
Эмили
Хаггинс
- СМАктриса
Сьерра
Мало
- АСАктриса
Айми
Сагара
- БСАктёр
Бритен
Саймонс
- РБАктриса
Рут
Брэдли
- ЭССценарист
Энтони
Скотт Бёрнс
- Сценарист
Кевин
Колш
- НМСценарист
Николас
МакКарти
- ГШСценарист
Гари
Шор
- ДХПродюсер
Джон
Хегемен
- АИПродюсер
Адам
Иджипт Мортимер
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ШГХудожник
Шон
Генрих
- МКХудожница
Мадлен
Коглан
- СКХудожница
Саванна
Кенник
- РПХудожник
Рик
Питерс
- КРХудожница
Кейт
Рачески
- ЭСМонтажёр
Энтони
Скотт Бёрнс
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- Монтажёр
Кевин
Колш
- РАКомпозитор
Роберт
Аллер
- ЭСКомпозитор
Энтони
Скотт Бёрнс
- МДКомпозитор
Марк
Де Гли Энтони
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк