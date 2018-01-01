Wink
Фильмы
Черное искусство: в отсутствие света
Актёры и съёмочная группа фильма «Черное искусство: в отсутствие света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черное искусство: в отсутствие света»

Режиссёры

Сэм Поллард

Сэм Поллард

Sam Pollard
Режиссёр

Актёры

Кехинде Уайли

Кехинде Уайли

Kehinde Wiley
Актёр
Хэнк Уиллис Томас

Хэнк Уиллис Томас

Hank Willis Thomas
Актёр
Лайл Эштон Харрис

Лайл Эштон Харрис

Lyle Ashton Harris
Актёр

Продюсеры

Дафна МакУильямс

Дафна МакУильямс

Daphne McWilliams
Продюсер
Сэм Поллард

Сэм Поллард

Sam Pollard
Продюсер
Нэнси Абрахам

Нэнси Абрахам

Nancy Abraham
Продюсер

Операторы

Генри Адебоноджо

Генри Адебоноджо

Henry Adebonojo
Оператор

Композиторы

Кэтрин Бостич

Кэтрин Бостич

Kathryn Bostic
Композитор