Черное искусство: в отсутствие света (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Black Art: In the Absence of Light
Документальный80 мин18+
О фильме
Документальный проект, призванный обратить внимание на новое поколение темнокожих художников. В своей работе режиссер постарался дать голос новым темнокожим художникам, а также понять, как их творчество влияет на афроамериканскую культуру в целом. Проект включает в себя интервью с учеными, историками, а также кураторами выставок и коллекционерами. Смотрите фильм «Черное искусство: в отсутствие света» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.3 IMDb