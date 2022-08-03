Черное искусство: в отсутствие света (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный проект, призванный обратить внимание на новое поколение темнокожих художников. В своей работе режиссер постарался дать голос новым темнокожим художникам, а также понять, как их творчество влияет на афроамериканскую культуру в целом. Проект включает в себя интервью с учеными, историками, а также кураторами выставок и коллекционерами. Смотрите фильм «Черное искусство: в отсутствие света» в подписке Amediateka на Wink.

