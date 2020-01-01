Черно-желтое такси (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Водитель такси подбирает девушку на бегу и начинается сумасшедшая поездка на американских горках. Его попутчица выглядит невинной и уязвимой, но, конечно, это не так. Она полна сюрпризов и верит, что никто, кроме нее, не может решить ее будущее.



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