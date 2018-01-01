Wink
Фильмы
Черная вдова. Укус смерти
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная вдова. Укус смерти»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная вдова. Укус смерти»

Режиссёры

Кия Роуч-Тернер

Кия Роуч-Тернер

Kiah Roache-Turner
Режиссёр

Актёры

Алила Браун

Алила Браун

Alyla Browne
АктрисаCharlotte
Райан Корр

Райан Корр

Ryan Corr
АктёрEthan
Пенелопа Митчелл

Пенелопа Митчелл

Penelope Mitchell
АктрисаHeather
Робин Невин

Робин Невин

Robyn Nevin
АктрисаGunter
Нони Хейзлхерст

Нони Хейзлхерст

Noni Hazlehurst
АктрисаHelga
Жермен Фаулер

Жермен Фаулер

Jermaine Fowler
АктёрFrank
Сильвия Коллока

Сильвия Коллока

Silvia Colloca
АктрисаMaria
Дэнни Ким

Дэнни Ким

Danny Kim
АктёрErik
Тони Дж Блэк

Тони Дж Блэк

Tony J Black
АктёрOfficer Miller (в титрах: Tony Black)
Роулэнд Холмс

Роулэнд Холмс

Rowland Holmes
Актёр

Сценаристы

Кия Роуч-Тернер

Кия Роуч-Тернер

Kiah Roache-Turner
Сценарист

Продюсеры

Крис Браун

Крис Браун

Chris Brown
Продюсер
Джэми Хилтон

Джэми Хилтон

Jamie Hilton
Продюсер
Майкл Понтен

Майкл Понтен

Michael Pontin
Продюсер

Монтажёры

Люк Дулан

Люк Дулан

Luke Doolan
Монтажёр
Кия Роуч-Тернер

Кия Роуч-Тернер

Kiah Roache-Turner
Монтажёр

Операторы

Брэд Шилд

Брэд Шилд

Brad Shield
Оператор

Композиторы

Анна Друбич

Анна Друбич

Композитор