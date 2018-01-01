Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная пятница»

Актёры

Девон Сава

Devon Sawa
АктёрKen
Ивана Бакеро

Ivana Baquero
АктрисаMarnie
Райан Ли

Ryan Lee
АктёрChris
Стивен Пек

Stephen Peck
АктёрBrian
Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
АктёрArchie
Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
АктёрJonathan
Луи Куртцман

Louie Kurtzman
АктёрEmmett
Селеста Олива

Celeste Oliva
АктрисаAnita (в титрах: Celeste Olivia)
Эллен Колтон

Ellen Colton
АктрисаRuth
Пег Хольцмер

Peg Holzemer
АктрисаAngry Gran

Продюсеры

Эллиотт Баркер

Elliott Barker
Продюсер
Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
Продюсер

Монтажёры

Крис Тоник

Chris Tonick
Монтажёр

Операторы

Дэвид Крута

David Kruta
Оператор

Композиторы

Патрик Стамп

Patrick Stump
Композитор