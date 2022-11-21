Брюс Кэмпбелл и Девон Сава в черной комедии о сотрудниках магазина, которым перед самой крупной распродажей в году приходится отражать нападение инопланетного паразита. В ночь перед Днем благодарения несколько работников магазина игрушек без всякого энтузиазма приходят на смену, чтобы подготовится к самому напряженному дню года. В это время на Землю падает метеорит, внутри которого притаился коварный пришелец. Вскоре невезучие сотрудники будут вынуждены столкнуться с толпами покупателей, превратившихся в кровожадных монстров.

