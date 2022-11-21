Фильм Чёрная пятница (2021)
6.32021, Black Friday
Ужасы, Комедия80 мин18+
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О фильме
Брюс Кэмпбелл и Девон Сава в черной комедии о сотрудниках магазина, которым перед самой крупной распродажей в году приходится отражать нападение инопланетного паразита. В ночь перед Днем благодарения несколько работников магазина игрушек без всякого энтузиазма приходят на смену, чтобы подготовится к самому напряженному дню года. В это время на Землю падает метеорит, внутри которого притаился коварный пришелец. Вскоре невезучие сотрудники будут вынуждены столкнуться с толпами покупателей, превратившихся в кровожадных монстров.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.7 IMDb