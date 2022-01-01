Черная гора
Wink
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Черная гора
4.22022, Черная гора
Ужасы, Триллеры72 мин18+

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Черная гора (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический триллер о советских студентах, ставших жертвами кровавого ритуала в карельском пансионате. Канун 1980 года. Пятеро студентов и двое преподавателей приезжают в далекий пансионат, чтобы передохнуть и подготовиться к предстоящему спектаклю, который они должны играть перед пионерами. К компании присоединяется кочегар Витя, единственный сотрудник пансионата, оставшийся на территории. Он уверен, что в его роду были карельские шаманы, и решает доказать это при помощи ритуала. Вскоре после этого начинают пропадать люди. можно смотреть онлайн

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Информация

Страна
Казахстан, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная гора»

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