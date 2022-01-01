Черная гора (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мистический триллер о советских студентах, ставших жертвами кровавого ритуала в карельском пансионате. Канун 1980 года. Пятеро студентов и двое преподавателей приезжают в далекий пансионат, чтобы передохнуть и подго�товиться к предстоящему спектаклю, который они должны играть перед пионерами. К компании присоединяется кочегар Витя, единственный сотрудник пансионата, оставшийся на территории. Он уверен, что в его роду были карельские шаманы, и решает доказать это при помощи ритуала. Вскоре после этого начинают пропадать люди. можно смотреть онлайн
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Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ИКРежиссёр
Игорь
Каленов
- АБРежиссёр
Анна
Боровская
- СКАктёр
Сергей
Колос
- ВКАктёр
Владимир
Кузнецов
- МНАктриса
Мария
Насырова
- ККАктриса
Кристина
Куца
- СЭАктёр
Симон
Эвальд
- ЮМАктриса
Юлия
Моравецкая
- АЛАктриса
Анна
Ливанова
- МААктёр
Михаил
Арефьев
- МСАктриса
Мария
Столярова
- ИАСценарист
Ирина
Анацко
- АУПродюсер
Алия
Увальжанова
- ВКПродюсер
Василий
Карловский
- ЕСОператор
Евгений
Скворцов
- ВВКомпозитор
Валерий
Воробьёв