Черная гора (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический триллер о советских студентах, ставших жертвами кровавого ритуала в карельском пансионате. Канун 1980 года. Пятеро студентов и двое преподавателей приезжают в далекий пансионат, чтобы передохнуть и подго�товиться к предстоящему спектаклю, который они должны играть перед пионерами. К компании присоединяется кочегар Витя, единственный сотрудник пансионата, оставшийся на территории. Он уверен, что в его роду были карельские шаманы, и решает доказать это при помощи ритуала. Вскоре после этого начинают пропадать люди. можно смотреть онлайн



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