Wink
Фильмы
Через Вселенную
Актёры и съёмочная группа фильма «Через Вселенную»

Актёры и съёмочная группа фильма «Через Вселенную»

Режиссёры

Джули Тэймор

Джули Тэймор

Julie Taymor
Режиссёр

Актёры

Эван Рэйчел Вуд

Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
АктрисаLucy
Джим Стёрджесс

Джим Стёрджесс

Jim Sturgess
АктёрJude
Джо Андерсон

Джо Андерсон

Joe Anderson
АктёрMax Carrigan
Дана Фукс

Дана Фукс

Dana Fuchs
АктрисаSadie
Мартин Лютер

Мартин Лютер

Martin Luther
Актёр
Т.В. Карпио

Т.В. Карпио

T.V. Carpio
Актриса
Спенсер Лифф

Спенсер Лифф

Spencer Liff
Актёр
Лиза Дуайер Хогг

Лиза Дуайер Хогг

Lisa Dwyer Hogg
АктрисаJude's Liverpool Girlfriend (в титрах: Lisa Hogg)
Николас Ламли

Николас Ламли

Nicholas Lumley
Актёр
Майкл Райан

Майкл Райан

Michael Ryan
Актёр

Сценаристы

Дик Клемент

Дик Клемент

Dick Clement
Сценарист
Йен Ла Френас

Йен Ла Френас

Ian La Frenais
Сценарист
Джули Тэймор

Джули Тэймор

Julie Taymor
Сценарист

Продюсеры

Ричард Баратта

Ричард Баратта

Richard Baratta
Продюсер
Дэвид Браун

Дэвид Браун

David Brown
Продюсер
Дерек Дочи

Дерек Дочи

Derek Dauchy
Продюсер
Мэттью Гросс

Мэттью Гросс

Matthew Gross
Продюсер

Художники

Альберт Вольски

Альберт Вольски

Albert Wolsky
Художник
Эллен Кристиансен

Эллен Кристиансен

Ellen Christiansen
Художница

Монтажёры

Франсуаза Бонно

Франсуаза Бонно

Françoise Bonnot
Монтажёр

Операторы

Брюно Дельбоннель

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор

Композиторы

Эллиот Голденталь

Эллиот Голденталь

Elliot Goldenthal
Композитор