WinkФильмыЧерез ВселеннуюАктёры и съёмочная группа фильма «Через Вселенную»
Актёры и съёмочная группа фильма «Через Вселенную»
Режиссёры
Актёры
АктрисаLucy
Эван Рэйчел ВудEvan Rachel Wood
АктёрJude
Джим СтёрджессJim Sturgess
АктёрMax Carrigan
Джо АндерсонJoe Anderson
АктрисаSadie
Дана ФуксDana Fuchs
Актёр
Мартин ЛютерMartin Luther
Актриса
Т.В. КарпиоT.V. Carpio
Актёр
Спенсер ЛиффSpencer Liff
АктрисаJude's Liverpool Girlfriend (в титрах: Lisa Hogg)
Лиза Дуайер ХоггLisa Dwyer Hogg
Актёр
Николас ЛамлиNicholas Lumley
Актёр