Черепашки-ниндзя 3
Wink
Детям
Черепашки-ниндзя 3
9.01993, Черепашки-ниндзя 3
Фантастика, Фэнтези91 мин0+

Черепашки-ниндзя 3 (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эйприл где-то на распродаже купила Сплинтеру старинный японский скипетр, и ещё всяких других подарков для своих друзей черепашек. Как выяснилось, этот скипетр - не просто обычный антиквариат, а прообраз машины времени. Но он работает только в том случае, когда вес путешественников во времени одинаков с обеих сторон.

Так случилось, что скипетр перенес Эйприл в феодальную Японию, в 1603-й год. Следом за ней отправились и черепашки, но вот беда, вместо того, чтобы попасть в храм, где по идее должен был находится скипетр, они оказываются посреди поля сражения. Во всей этой неразберихе теряется Микеланджело со скипетром. И теперь черепашкам нужно не только спасти Эйприл, но и вернуть скипетр. В нашем времени в этот момент тоже совсем не скучно.

Черепашки-ниндзя 3 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Комедии, Семейные, Фантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb