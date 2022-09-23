7.52021, Shark Bait
Триллер, Ужасы81 мин16+
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Челюсти. Столкновение (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Пляжный хоррор о курортниках, которым пришлось спасаться от большой белой акулы. Нат, ее бойфренд Том, Милли, Тайлер и Грег приезжают в Мексику отметить завершение каникул. Пятеро друзей устраивают вечеринку на пляже и, оторвавшись по полной, наутро решают угнать пару гидроциклов. Весело катаясь по волнам, ребята замечают большую белую акулу, и их безбашенный настрой сменяется нешуточной тревогой. Смогут ли они выжить в открытом море под прицелом зубастой хищницы и не поубивать друг друга из-за нервного напряжения? Ответы на эти вопросы подскажет фильм «Челюсти. Столкновение» 2022, который вы можете смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- ХЭАктриса
Холли
Эрл
- ДТАктёр
Джек
Трумен
- КХАктриса
Катрин
Ханней
- МПАктёр
Малачи
Пуллар-Латчмен
- ТФАктёр
Томас
Флинн
- МКАктёр
Мануэль
Коши
- МДАктёр
Максим
Дюран
- ДКАктёр
Дэниэл
Касингена
- УЭАктёр
Уильям
Эразо Фернандес
- ЛЛАктриса
Людовика
Лода
- УРАктриса дубляжа
Ульяна
Романова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДБХудожник
Джон
Банторп
- ТБМонтажёр
Томми
Боулдинг