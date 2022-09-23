Челюсти. Столкновение
Wink
Фильмы
Челюсти. Столкновение
7.52021, Shark Bait
Триллер, Ужасы81 мин16+

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Челюсти. Столкновение (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Пляжный хоррор о курортниках, которым пришлось спасаться от большой белой акулы. Нат, ее бойфренд Том, Милли, Тайлер и Грег приезжают в Мексику отметить завершение каникул. Пятеро друзей устраивают вечеринку на пляже и, оторвавшись по полной, наутро решают угнать пару гидроциклов. Весело катаясь по волнам, ребята замечают большую белую акулу, и их безбашенный настрой сменяется нешуточной тревогой. Смогут ли они выжить в открытом море под прицелом зубастой хищницы и не поубивать друг друга из-за нервного напряжения? Ответы на эти вопросы подскажет фильм «Челюсти. Столкновение» 2022, который вы можете смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Челюсти. Столкновение»