Челюсти. Столкновение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Пляжный хоррор о курортниках, которым пришлось спасаться от большой белой акулы. Нат, ее бойфренд Том, Милли, Тайлер и Грег приезжают в Мексику отметить завершение каникул. Пятеро друзей устраивают вечеринку на пляже и, оторвавшись по полной, наутро решают угнать пару гидроциклов. Весело катаясь по волнам, ребята замечают большую белую акулу, и их безбашенный настрой сменяется нешуточной тревогой. Смогут ли они выжить в открытом море под прицелом зубастой хищницы и не поубивать друг друга из-за нервного напряжения? Ответы на эти вопросы подскажет фильм «Челюсти. Столкновение» 2022, который вы можете смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

