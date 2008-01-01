Челси со льдом (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

12-этажная гостиница на 250 номеров была построена в 1883 году как первый кооперативный дом на Манхэттене и оставалась самым высоким зданием Нью-Йорка до 1902, а в отель была переоборудована в 1905 году. Когда-то она считалась недосягаемой, неприступной башней для писателей, художников, музыкантов и р�азных оригиналов, но сейчас некая управляющая компания, демонстрирующая вопиющее пренебрежение к ее замечательной истории, заявила, что превратит ее в торговый центр.



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