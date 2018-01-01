Wink
Детям
Человек в воздухе
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек в воздухе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек в воздухе»

Режиссёры

Борис Акулиничев

Борис Акулиничев

Режиссёр

Актёры

Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

Актёрчитает текст

Сценаристы

Борис Акулиничев

Борис Акулиничев

Сценарист
Рэй Брэдбери

Рэй Брэдбери

Ray Bradbury
Сценарист

Продюсеры

Белла Ходова

Белла Ходова

Продюсер

Монтажёры

Ольга Василенко

Ольга Василенко

Монтажёр
Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор