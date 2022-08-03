Человек против (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.52014, Man Vs.
Ужасы, Триллер81 мин18+
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О фильме
Дaг Вудс может спокойно выжить в любых условиях. Он знает, что воду можно добыть из кактуса, и никогда не ошибется при определении частей света. Вудс – профессиональный «выживатель». В этом фильме он окажется вдали от цивилизации на пять дней, в течение которых должен будет испытать все свои знания.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb