Дaг Вудс может спокойно выжить в любых условиях. Он знает, что воду можно добыть из кактуса, и никогда не ошибется при определении частей света. Вудс – профессиональный «выживатель». В этом фильме он окажется вдали от цивилизации на пять дней, в течение которых должен будет испытать все свои знания.

