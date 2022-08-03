Человек, место, время и снова человек
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Человек, место, время и снова человек

Человек, место, время и снова человек (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan
Триллер, Криминал116 мин18+

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О фильме

Радикальный философский триллер от культового мастера жанра Ким Ки Дука. Японцы и корейцы из разных социальных сословий отправляются в круиз на лайнере времен Второй Мировой войны. После первого же конфликта пассажиры теряют человеческий облик и обнажают свои самые тeмные стороны.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb