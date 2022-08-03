Человек, место, время и снова человек (фильм, 2018) смотреть онлайн

Радикальный философский триллер от культового мастера жанра Ким Ки Дука. Японцы и корейцы из разных социальных сословий отправляются в круиз на лайнере времен Второй Мировой войны. После первого же конфликта пассажиры теряют человеческий облик и обнажают свои самые тeмные стороны.

