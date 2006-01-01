Человек из прошлого (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Средневековый вольный охотник – Ладимир, когда-то казнённый по ложному обвинению в убийстве, волей языческих богов заброшен в современную Москву. Его Миссия – пользуясь охотничьей наблюдательностью и уникальным умением «читать следы» - помогать людям, несправедливо осужденным за преступл�ения. Сподвижниками и проводниками Охотника в современном мире становится продавец собачьего корма и любопытная журналистка.





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