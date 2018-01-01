Wink
Человек из ниоткуда
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из ниоткуда»

Режиссёры

Ли Джон-бом

Lee Jeong-beom
Режиссёр

Актёры

Вон Бин

Won Bin
АктёрCha Tae-shik
Ким Сэ-рон

Kim Sae-ron
АктрисаJeong So-mi
Ким Тхэ-хун

Kim Tae-hoon
АктёрKim Chi-gon
Ким Хи-вон

Kim Hee-won
АктёрMan-seok
Ким Сон-о

Kim Seong-oh
АктёрJong-seok
Тханайонг Вонгтракул

Thanayong Wongtrakul
АктёрRamrowan
Ли Джон-пхиль

Lee Jong-pil
АктёрDetective No
Ким Хё-со

Kim Hyo-seo
АктрисаHyo-jeong
Сон Ён-чхан

Song Yeong-chang
АктёрOh Myeong-gyoo
Пэк Су-рён

Baek Soo-ryeon
АктрисаOld Woman

Сценаристы

Ли Джон-бом

Lee Jeong-beom
Сценарист

Продюсеры

Ким Джон-а

Kim Jeong-ah
Продюсер
Ли Тхэ-хон

Lee Tae-heon
Продюсер

Монтажёры

Ким Сан-бом

Kim Sang-beom
Монтажёр

Операторы

Ли Тхэ-юн

Lee Tae-yoon
Оператор

Композиторы

Щим Хён-джон

Shim Hyeon-jeong
Композитор