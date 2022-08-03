Человек из ниоткуда (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.02010, Ajeossi
Боевик, Триллер114 мин18+
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О фильме
Чха Тхэ-щик - скромный с виду владелец ломбарда. Девочка Со-ми - его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре, не особо заботится о ребeнке и однажды вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера. В результате Со-ми похищают, а Тхэ-щик оказывается не таким уж и скромным - он решает любыми средствами спасти девочку.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-бом
- ВБАктёр
Вон
Бин
- КСАктриса
Ким
Сэ-рон
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хун
- КХАктёр
Ким
Хи-вон
- КСАктёр
Ким
Сон-о
- ТВАктёр
Тханайонг
Вонгтракул
- ЛДАктёр
Ли
Джон-пхиль
- КХАктриса
Ким
Хё-со
- СЁАктёр
Сон
Ён-чхан
- ПСАктриса
Пэк
Су-рён
- ЛДСценарист
Ли
Джон-бом
- КДПродюсер
Ким
Джон-а
- ЛТПродюсер
Ли
Тхэ-хон
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ЛТОператор
Ли
Тхэ-юн
- ЩХКомпозитор
Щим
Хён-джон