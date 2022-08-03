Человек из ниоткуда
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Человек из ниоткуда

Человек из ниоткуда (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, Ajeossi
Боевик, Триллер114 мин18+

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О фильме

Чха Тхэ-щик - скромный с виду владелец ломбарда. Девочка Со-ми - его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре, не особо заботится о ребeнке и однажды вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера. В результате Со-ми похищают, а Тхэ-щик оказывается не таким уж и скромным - он решает любыми средствами спасти девочку.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb