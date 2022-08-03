Чха Тхэ-щик - скромный с виду владелец ломбарда. Девочка Со-ми - его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре, не особо заботится о ребeнке и однажды вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера. В результате Со-ми похищают, а Тхэ-щик оказывается не таким уж и скромным - он решает любыми средствами спасти девочку.

