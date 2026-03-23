Фильм Человек-бензопила. Фильм 2
2026, Chainsaw Man Soushuuhen
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме
Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности. После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев. Во время неё Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Боевик, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
8.6 КиноПоиск