Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности. После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев. Во время неё Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем.

