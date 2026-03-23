Человек-бензопила. Фильм 2
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Человек-бензопила. Фильм 2

Фильм Человек-бензопила. Фильм 2

2026, Chainsaw Man Soushuuhen
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме

Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности. После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев. Во время неё Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Боевик, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.6 КиноПоиск