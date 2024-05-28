2017, L'embarras du choix
Комедия, Мелодрама94 мин18+
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Чего хочет Джульетта (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Джульетта все время сталкивается с одной и той же проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно появляются Пол и Этьен, то она впервые решает сделать самостоятельный выбор.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лавэн
- Актриса
Александра
Лами
- Актёр
Арно
Дюкре
- Актёр
Джейми
Бамбер
- Актриса
Анн
Маривен
- Актриса
Сабрина
Уазани
- ЛААктёр
Лионель
Астье
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- АААктёр
Арно
Анриет
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ФГАктёр
Франк
Гастамбид
- ЛЭСценарист
Лор
Эннекуар
- ЭЛСценарист
Эрик
Лавэн
- ЛТСценарист
Лорен
Тернер
- ФЭОператор
Франсуа
Эрнандес
- ФККомпозитор
Фабьен
Каэн