Чего хочет Джульетта (фильм, 2017) смотреть онлайн

Чего хочет Джульетта
Wink
Фильмы
Чего хочет Джульетта
2017, L'embarras du choix
Комедия, Мелодрама94 мин18+

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О фильме

Джульетта все время сталкивается с одной и той же проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно появляются Пол и Этьен, то она впервые решает сделать самостоятельный выбор.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb