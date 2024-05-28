Чего хочет Джульетта (фильм, 2017) смотреть онлайн

Джульетта все время сталкивается с одной и той же проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно появляются Пол и Этьен, то она впервые решает сделать самостоятельный выбор.

