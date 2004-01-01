Че Гевара: Дневники мотоциклиста (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Diarios de motocicleta
Драмы, Приключения120 мин18+
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Сюжет
Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадо. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.
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Информация
СтранаГермания, США, Франция, Бразилия, Аргентина, Перу, Великобритания, Чили
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- УСРежиссёр
Уолтер
Саллес
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- РДАктёр
Родриго
Де ла Серна
- ММАктриса
Миа
Маэстро
- ММАктриса
Мерседес
Моран
- ЖПАктёр
Жан
Пьер Ноэр
- ЛОАктёр
Лукас
Оро
- МГАктриса
Марина
Глесер
- СБАктриса
София
Бертолотто
- ФСАктёр
Франко
Солацци
- РДАктёр
Рикардо
Диас Моурелье
- ХРСценарист
Хосе
Ривера
- АГСценарист
Альберто
Гранадо
- МНПродюсер
Майкл
Нозик
- ДБПродюсер
Даниэль
Бурман
- ДДПродюсер
Диего
Дубковский
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья