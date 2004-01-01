Че Гевара: Дневники мотоциклиста
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Че Гевара: Дневники мотоциклиста

Че Гевара: Дневники мотоциклиста (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Diarios de motocicleta
Драмы, Приключения120 мин18+

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Сюжет

Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадо. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Че Гевара: Дневники мотоциклиста»

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