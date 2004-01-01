Че Гевара: Дневники мотоциклиста (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадо. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.



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