Час расплаты
Wink
Фильмы
Час расплаты
6.42024, Everyone Is Going to Die
Триллер82 мин18+

Час расплаты (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Успешный бизнесмен приглашает дочь в свой уединенный дом, чтобы отпраздновать ее день рождения. Внезапно туда вламываются две незнакомки в масках, намеренные истязать хозяина на глазах у девушки. Мрачный триллер «Час расплаты» — фильм о зле и его последствиях.

Дэниел — обеспеченный предприниматель со скверным характером. Пытаясь казаться хорошим отцом, он приглашает свою дочь Имоджен отпраздновать ее 16-летие в шикарном доме вдали от города. Отношения между ними напряженные, но начавшийся было неприятный разговор прерывают две странных женщины в театральных масках. Они врываются в дом и представляются Комедией и Трагедией. Их цель не деньги и драгоценности, а пытки и унижения. Так они хотят отомстить Дэниэлу и добиться признания в том, что он когда-то совершил.

Что скрывает Дэниел от дочери и сможет ли он спастись от возмездия, вы узнаете, если будете смотреть «Час расплаты» онлайн на Wink.

Час расплаты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

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