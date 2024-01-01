Час расплаты (фильм, 2024) смотреть онлайн

Успешный бизнесмен приглашает дочь в свой уединенный дом, чтобы отпраздновать ее день рождения. Внезапно туда вламываются две незнакомки в масках, намеренные истязать хозяина на глазах у девушки. Мрачный триллер «Ча�с расплаты» — фильм о зле и его последствиях.



Дэниел — обеспеченный предприниматель со скверным характером. Пытаясь казаться хорошим отцом, он приглашает свою дочь Имоджен отпраздновать ее 16-летие в шикарном доме вдали от города. Отношения между ними напряженные, но начавшийся было неприятный разговор прерывают две странных женщины в театральных масках. Они врываются в дом и представляются Комедией и Трагедией. Их цель не деньги и драгоценности, а пытки и унижения. Так они хотят отомстить Дэниэлу и добиться признания в том, что он когда-то совершил.



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