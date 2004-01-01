Чарли (фильм, 2004) смотреть онлайн

Чарли Ричардсон - самый жестокий и авторитетный гангстерский босс Британии. Его брат Эдди - возглавлял преступный мир юга Лондона. Вместе они были непобедимы. Их жестокость и сфера влияния не знала границ. Со всеми неподчинившимися расправлялись самыми жестокими методами. Об их истязаниях ходили легенды. Чарли и его головорезы не щадили никого...



