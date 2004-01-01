Чарли (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Charlie
Боевик, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чарли Ричардсон - самый жестокий и авторитетный гангстерский босс Британии. Его брат Эдди - возглавлял преступный мир юга Лондона. Вместе они были непобедимы. Их жестокость и сфера влияния не знала границ. Со всеми неподчинившимися расправлялись самыми жестокими методами. Об их истязаниях ходили легенды. Чарли и его головорезы не щадили никого...
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Драма
Рейтинг
- МНРежиссёр
Малкольм
Нидс
- ДКАктёр
Джероен
Краненбёрг
- Актёр
Люк
Госс
- НШАктриса
Николь
Шервин
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- МВАктёр
Мариус
Вейерс
- МНСценарист
Малкольм
Нидс
- ТАПродюсер
Тим
Айрлэнд
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- ТКПродюсер
Триша
Куклин
- МНПродюсер
Малкольм
Нидс
- АКХудожница
Андреа
Кристелис
- ГБХудожник
Грэм
Блем
- ТЙМонтажёр
Тоби
Йэтс
- ДГМонтажёр
Джереми
Гиббс
- ЙХКомпозитор
Йен
Хабгуд
- СВКомпозитор
Стефен
В. Парсонс