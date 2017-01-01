Чарли Томпсон
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Чарли Томпсон

Чарли Томпсон (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Lean on Pete
Драмы, Приключения117 мин18+

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Сюжет

16-летний Чарли уезжает от безразличного отца и чувствует себя одиноким в новом городе. Он находит отдушину в работе на ипподроме, где привязывается к скакуну по имени Пит. Когда хозяин решает продать коня, Чарли похищает его и берет с собой в захватывающее путешествие.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb