Чарли Томпсон (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Lean on Pete
Драмы, Приключения117 мин18+
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Сюжет
16-летний Чарли уезжает от безразличного отца и чувствует себя одиноким в новом городе. Он находит отдушину в работе на ипподроме, где привязывается к скакуну по имени Пит. Когда хозяин решает продать коня, Чарли похищает его и берет с собой в захватывающее путешествие.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Хэй
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- Актриса
Эми
Саймец
- Актёр
Трэвис
�Фиммел
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Айанна
Беркшир
- Актёр
Курт
Конройд
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Сценарист
Эндрю
Хэй
- УВСценарист
Уилли
Влаутин
- Продюсер
Тристан
Голайер
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ДДХудожница
Дженелла
Джордано
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер