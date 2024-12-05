Чарли и Бутс (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отец и сын путешествуют от Виктории до Кейп-Йорка, чтобы осуществить своё заветное желание покинуть северный край Австралии.
СтранаАвстралия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Дин
Мерфи
- ПХАктёр
Пол
Хоган
- ШДАктёр
Шейн
Джейкобсон
- РБАктёр
Рой
Биллинг
- МГАктриса
Морган
Гриффин
- ПТАктриса
Пегги
Томпсон
- СХАктёр
Скотт
Харрисон
- БДАктриса
Беверли
Данн
- РЭАктёр
Рег
Эванс
- ДМСценарист
Дин
Мерфи
- СФСценарист
Стюарт
Фечни
- ДМПродюсер
Дин
Мерфи
- ДРПродюсер
Дэвид
Редман
- ПКМонтажёр
Питер
Кэрродэс
- РЛОператор
Роджер
Лэнсер
- ДККомпозитор
Дэйл
Корнелиус