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Чапаев

Чапаев (фильм, 1934) смотреть онлайн

1934, Чапаев
Драма, Биография90 мин18+

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О фильме

Василий Иванович Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями каппелевцев, возглавляемых опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова, молодого, но образованного и умного комиссара.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чапаев»