Чапаев (фильм, 1934) смотреть онлайн

Василий Иванович Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями каппелевцев, возглавляемых опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова, молодого, но образованного и умного комиссара.

