Чапаев (фильм, 1934) смотреть онлайн
1934, Чапаев
Драма, Биография90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Василий Иванович Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится к решающему сражению с отборными частями каппелевцев, возглавляемых опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова, молодого, но образованного и умного комиссара.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГВРежиссёр
Георгий
Васильев
- СВРежиссёр
Сергей
Васильев
- ББАктёр
Борис
Бабочкин
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ВМАктриса
Варвара
Мясникова
- ББАктёр
Борис
Блинов
- ИПАктёр
Илларион
Певцов
- СШАктёр
Степан
Шкурат
- ВВАктёр
Вячеслав
Волков
- НСАктёр
Николай
Симонов
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- ЭГАктёр
Эмиль
Галь
- АФСценарист
Анна
Фурманова
- ГВСценарист
Георгий
Васильев
- СВСценарист
Сергей
Васильев
- ИМХудожник
Исаак
Махлис
- АКОператор
Александр
Ксенофонтов
- АСОператор
Александр
Сигаев