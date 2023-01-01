CEO будущего (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Франциска, Тобиас, Сара, Давид и Фредерик — студенты магистратуры швейцарского университета Санкт-Галлена, которую Financial Times назвал «лучшей в мире программой в сфере управления». У каждого свой бэкграунд, но цель у ни�х общая — реализоваться в качестве предпринимателей, консультантов или генеральных директоров. Режиссер на протяжении 7 лет пристально следит за ними: от вступительных собеседований до первых шагов в карьере, от академических успехов до побед и поражений в мире больших денег. Фильм — это вольное рассуждение на тему «Кто хочет стать миллионером?», то есть кем надо быть, чтобы мечтать оказаться на вершине мира.



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