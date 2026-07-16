Бывший на все случаи жизни
Wink
Фильмы
Бывший на все случаи жизни
2014, Take Care
Драма, Мелодрама93 мин18+

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Бывший на все случаи жизни (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Молодой девушке Фрэнни требуется уход после того, как ее сбивает машина. Вскоре она понимает, что ее близкие и друзья - не самые лучшие помощники, и тогда она обращается к своему бывшему с просьбой позаботиться о ней.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бывший на все случаи жизни»