Быть Астрид Линдгрен (фильм, 2018) смотреть онлайн

Юная Астрид Линдгрен нарушила законы общества и следовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. Она подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лeннеберги.

