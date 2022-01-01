Быстрый словарик любви (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама с Берлинского кинофестиваля об актрисе, которая заводит неожиданный роман с молодым вором. Анне уже 60 лет, и находить роли ей становится все сложнее. Она живет в берлинской квартире, чей хозяин стал ее самым близким другом, но и он, вероятно, не будет прощать ей просроченные платежи бесконечно. После того, как ее коллега распускает руки, а около бара у нее крадут сумочку, Анна решает принять предложение преподавать сценическую речь у парня, готовящегося к школьному спектаклю. Им оказывается тот самый вор, с которым она столкнулась ранее. Тем не менее постепенно их отношения выходят за пределы исключительно учебных и перерастают во что-то большее — и не обязательно законное.



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