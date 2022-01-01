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Быстрый словарик любви (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодрама с Берлинского кинофестиваля об актрисе, которая заводит неожиданный роман с молодым вором. Анне уже 60 лет, и находить роли ей становится все сложнее. Она живет в берлинской квартире, чей хозяин стал ее самым близким другом, но и он, вероятно, не будет прощать ей просроченные платежи бесконечно. После того, как ее коллега распускает руки, а около бара у нее крадут сумочку, Анна решает принять предложение преподавать сценическую речь у парня, готовящегося к школьному спектаклю. Им оказывается тот самый вор, с которым она столкнулась ранее. Тем не менее постепенно их отношения выходят за пределы исключительно учебных и перерастают во что-то большее — и не обязательно законное.
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Информация
Рейтинг
- НКРежиссёр
Николетт
Кребиц
- СРАктриса
София
Ройз
- УКАктёр
Удо
Кир
- МХАктёр
Милан
Хермс
- Актёр
Николя
Бриде
- ЛШАктриса
Лилит
Штангенберг
- АЛАктёр
Адриен
Ламанд
- ОМАктёр
Оскар
Мельцер
- ЛТАктриса
Лаура
Тонке
- БШАктёр
Бернхард
Шюц
- НВАктёр
Николас
Вакербарт
- НКСценарист
Николетт
Кребиц
- ВГСценарист
Валеска
Гризебах
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ЙДПродюсер
Йонас
Дорнбах
- ЯЯПродюсер
Янина
Яковски
- ПХПродюсер
Питер
Хартвиг
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ББМонтажёр
Беттина
Бёхлер
- РФОператор
Райнхольд
Форшнайдер