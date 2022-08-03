Бунюэль в лабиринте черепах (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, Buñuel en el laberinto de las tortugas
Мультфильм, Биография76 мин18+
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О фильме
Лучший анимационный фильм 2019 года по версии Европейской киноакадемии посвящен созданию документальной ленты Луиса Бунюэля «Земля без хлеба». Авторы пытаются понять, что заставило сюрреалиста и провокатора обратиться к неигровому кино и снять драматичную историю нищих испанских крестьян.
СтранаНидерланды, Испания
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма, Биография
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ССРежиссёр
Сальвадор
Симо
- ХУАктёр
Хорхе
Усон
- ФРАктёр
Фернандо
Рамос
- ЛЭАктёр
Луис
Энрике де Томаш
- СКАктёр
Сирил
Коррал
- ХБАктёр
Хавьер
Балас
- ГЛАктёр
Габриэль
Латорре
- ПГАктриса
Пепа
Грация
- ФНАктёр
Фермин
Нуньес
- РЛАктриса
Рэйчел
Ласкар
- ССАктёр
Сальвадор
Симо
- ЭРСценарист
Элихио
Р. Монтеро
- СССценарист
Сальвадор
Симо
- МРПродюсер
Мануэль
Р. Кристобаль
- БФПродюсер
Бруно
Феликс
- ФУПродюсер
Фемке
Уолтинг
- АККомпозитор
Артуро
Карделус