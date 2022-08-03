Бунюэль в лабиринте черепах
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Бунюэль в лабиринте черепах

Бунюэль в лабиринте черепах (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, Buñuel en el laberinto de las tortugas
Мультфильм, Биография76 мин18+

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О фильме

Лучший анимационный фильм 2019 года по версии Европейской киноакадемии посвящен созданию документальной ленты Луиса Бунюэля «Земля без хлеба». Авторы пытаются понять, что заставило сюрреалиста и провокатора обратиться к неигровому кино и снять драматичную историю нищих испанских крестьян.

Страна
Нидерланды, Испания
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма, Биография
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бунюэль в лабиринте черепах»