Лучший анимационный фильм 2019 года по версии Европейской киноакадемии посвящен созданию документальной ленты Луиса Бунюэля «Земля без хлеба». Авторы пытаются понять, что заставило сюрреалиста и провокатора обратиться к неигровому кино и снять драматичную историю нищих испанских крестьян.

