Бункер (фильм, 2018) смотреть онлайн

Элитный военный отряд сталкивается со сверхъестественными существами из другого мира. Британский фильм «Бункер» ждет вас на Wink: фантастический хоррор о мести и конце света.



До появления человечества на Земле обитали загадочные существа, известные как Старшие Боги. С помощью магии и передовых технологий их изгнали в параллельное измерение, но осталась специальная военная организация, ответственная за эти действия. В настоящее время она оперирует на минимальной мощности из штаб-квартиры с кодовым названием «Бункер». Иногда участники группы занимаются поиском и депортацией древних существ в иной мир. В эту команду вступает молодая девушка по имени Рен Рид, которая с детства мечтает отомстить одному из Старших Богов за убийство родителей.



Сможет ли Рен осуществить свою давнюю цель и одновременно спасти человечество от неминуемой гибели, узнаете в атмосферном хорроре «Бункер». Смотреть фильм онлайн 2018 года вы можете в отличном качестве и первоклассной озвучке на видеосервисе Wink!



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