Бункер (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Элитный военный отряд сталкивается со сверхъестественными существами из другого мира. Британский фильм «Бункер» ждет вас на Wink: фантастический хоррор о мести и конце света.
До появления человечества на Земле обитали загадочные существа, известные как Старшие Боги. С помощью магии и передовых технологий их изгнали в параллельное измерение, но осталась специальная военная организация, ответственная за эти действия. В настоящее время она оперирует на минимальной мощности из штаб-квартиры с кодовым названием «Бункер». Иногда участники группы занимаются поиском и депортацией древних существ в иной мир. В эту команду вступает молодая девушка по имени Рен Рид, которая с детства мечтает отомстить одному из Старших Богов за убийство родителей.
Сможет ли Рен осуществить свою давнюю цель и одновременно спасти человечество от неминуемой гибели, узнаете в атмосферном хорроре «Бункер». Смотреть фильм онлайн 2018 года вы можете в отличном качестве и первоклассной озвучке на видеосервисе Wink!
Бункер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ТПРежиссёр
Том
Пэйтон
- СДАктриса
Софи
Дель Пиццо
- ЛЭАктриса
Лорен
Эшли Картер
- ДДАктриса
Джессика
Джейн Клемент
- ДБАктриса
Джеми-Ли
Бичер
- ГДАктёр
Генри
Даутуэйт
- БКАктёр
Бентли
Калу
- ДФАктёр
Джейк
Френсис
- АДАктриса
Анджела
Диксон
- АУАктриса
Алана
Уоллес
- СШАктриса
Саманта
Шницлер
- ТПСценарист
Том
Пэйтон
- ДБПродюсер
Джордж
Берт
- КХПродюсер
Крэйг
Хинде
- МИПродюсер
Микель
Ириарте
- ТМХудожник
Тони
Микьели
- ТПМонтажёр
Том
Пэйтон
- ДБОператор
Джордж
Берт
- МСКомпозитор
Макс
Суэйри