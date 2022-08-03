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Фильм Бункер (2011)
О фильме
Испанский триллер о том, что не все двери стоит открывать.
Фабиана, обычная официантка, случайно знакомится с мужчиной в кафе, где работает. Его зовут Адриан, и он оказывается дирижером оркестра, известным в городе человеком. Между молодыми людьми сразу вспыхивают чувства, однако их счастье омрачает одно «но»: бывшая девушка Адриана недавно таинственным образом исчезла. Дело так и не раскрыли, а Белен сочли умершей, но у Фабианы возникает подозрение, что не все так просто. В доме ее возлюбленного становится неспокойно, будто по нему бродит призрак... Девушка начинает сомневаться, где правда, а где ложь. Несмотря на страх, Фабиана полна решимости разобраться, что на самом деле произошло с ее предшественницей.
Правда ли дело в привидении и куда исчезла бывшая возлюбленная дирижера? Узнать ответы на все вопросы легко: «Бункер», фильм 2011, смотреть онлайн можно видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Андрес
Байс
- Актриса
Клара
Лаго
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- МГАктриса
Мартина
Гарсия
- МСАктриса
Мария
Соледад Родригес
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Гарсиа
- МГАктриса
Марсела
Гардеасабаль
- УДАктёр
Умберто
Дорадо
- ХПАктёр
Хулио
Пачон
- ХААктёр
Хуан
Альфонсо Баптиста
- МБАктриса
Марсела
Бенхумеа
- АБСценарист
Андрес
Байс
- ХХСценарист
Хатем
Храиче
- АИСценарист
Артуро
Инфанте
- ДТХудожница
Диана
Трухильо
- ХМОператор
Хосеп
М. Сивит
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид