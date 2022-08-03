Бумажная луна (фильм, 1973) смотреть онлайн
6.81973, Paper Moon
Драма, Комедия98 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американская классика от Питера Богдановича. Аферист Мозес Прэй колесит по Штатам и продает вдовам библии, якобы заказанные их мужьями перед смертью. Заехав на похороны бывшей подружки, он получает в нагрузку ее несносную курящую 9-летнюю дочь, которую нужно отвезти к родственникам.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Богданович
- РОАктёр
Райан
О’Нил
- ТОАктриса
Татум
О’Нил
- МКАктриса
Мэдлин
Кан
- ДХАктёр
Джон
Хиллерман
- ПДАктриса
П.Дж.
Джонсон
- ДЛАктриса
Джесси
Ли Фултон
- ДНАктёр
Джеймс
Н. Харрелл
- ЛУАктриса
Лайла
Уотерс
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- БЯАктёр
Боб
Янг
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- ПБПродюсер
Питер
Богданович
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- УФПродюсер
Уильям
Фридкин
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ППХудожница
Полли
Плэтт
- ВФМонтажёр
Верна
Филдс
- ЛКОператор
Ласло
Ковач