Бумажная луна (фильм, 1973) смотреть онлайн

Американская классика от Питера Богдановича. Аферист Мозес Прэй колесит по Штатам и продает вдовам библии, якобы заказанные их мужьями перед смертью. Заехав на похороны бывшей подружки, он получает в нагрузку ее несносную курящую 9-летнюю дочь, которую нужно отвезти к родственникам.

