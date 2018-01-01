Wink
Детям
Бумажки. Выпуск 1
Актёры и съёмочная группа фильма «Бумажки. Выпуск 1»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бумажки. Выпуск 1»

Режиссёры

Алексей Миронов

Режиссёр
Дмитрий Лазарев

Режиссёр

Актёры

Андрей Рожков

АктёрАри / Тюк / автор

Сценаристы

Вадим Воля

Сценарист
Олег Козырев

Сценарист
Леонид Каганов

Сценарист
Светлана Малашина

Сценарист

Продюсеры

Евгений Головин

Продюсер
Вадим Воля

Продюсер
Татьяна Цыварева

Продюсер
Антон Сметанкин

Продюсер

Художники

Ануш Микаелян

Художник

Монтажёры

Максим Максимов

Монтажёр

Композиторы

Дария Ставрович

Композитор