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Бумажки. Выпуск 1

Бумажки. Выпуск 1 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Бумажки. Выпуск 1
Мультфильм, Для самых маленьких27 мин0+

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О фильме

Анимационный сериал рассказывает о приключениях бумажных героев — лося по имени Аристотель и дятла по имени Тюк-тюк — в Бумажной стране, где все сделано только из бумаги, картона и канцелярских атрибутов.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb