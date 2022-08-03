Бумажки. Выпуск 1 (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Бумажки. Выпуск 1
Мультфильм, Для самых маленьких27 мин0+
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О фильме
Анимационный сериал рассказывает о приключениях бумажных героев — лося по имени Аристотель и дятла по имени Тюк-тюк — в Бумажной стране, где все сделано только из бумаги, картона и канцелярских атрибутов.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Для самых маленьких
КачествоSD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Алексей
Миронов
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Лазарев
- Актёр
Андрей
Рожков
- ВВСценарист
Вадим
Воля
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- ЛКСценарист
Леонид
Каганов
- СМСценарист
Светлана
Малашина
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- ВВПродюсер
Вадим
Воля
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- АМХудожник
Ануш
Микаелян
- МММонтажёр
Максим
Максимов
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович