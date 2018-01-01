Бугимен
Wink
Фильмы
Бугимен
6.52018, Achoura
Ужасы, Триллеры88 мин18+

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Бугимен (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Марокканский фильм ужасов о четырех друзьях, которые спустя годы снова должны встретиться со страшным демоном из их детства.

Али, Надя и Стефан уже смирились с исчезновением своего друга и брата Самира 25 лет назад. Однако, когда он чудом вновь появляется в их жизни, они понимают, что все это время пытались подавить воспоминания из детства. Тогда, в страшную ночь в заброшенном особняке, Самир и пропал. Вскоре им вновь предстоит лицом к лицу встретиться с монстром, который просыпается во время исламского праздника Ашура.

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Информация

Страна
Марокко, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бугимен»

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