Бугимен (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Марокканский фильм ужасов о четырех друзьях, которые спустя годы снова должны встретиться со страшным демоном из их детства.
Али, Надя и Стефан уже смирились с исчезновением своего друга и брата Самира 25 лет назад. Однако, когда он чудом вновь появляется в их жизни, они понимают, что все это время пытались подавить воспоминания из детства. Тогда, в страшную ночь в заброшенном особняке, Самир и пропал. Вскоре им вновь предстоит лицом к лицу встретиться с монстром, который просыпается во время исламского праздника Ашура.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Талал
Сельхами
- СМАктриса
София
Мануша
- ЮБАктёр
Юн
Буаб
- ОЛАктёр
Омар
Лотфи
- ИГАктёр
Иван
Гонсалес
- ММАктёр
Мусса
Мааскри
- МШАктёр
Мохамед
Шуби
- ДБАктёр
Джейд
Белуэд
- АЭАктёр
Абделла
Эль Юсфи
- ТССценарист
Талал
Сельхами
- ТСПродюсер
Талал
Сельхами
- СЛПродюсер
Стефан
Леру
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- РКХудожница
Рашель
Кармби
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер