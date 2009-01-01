Бугай (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Киллер по прозвищу Бугай начал свою карьеру еще во Вьетнаме. Он побывал на всех войнах за последние 30 лет, и ни один "заказ" теперь не сможет от него скрыться. Бугай получает задание - убить бывшую девушку Сонни Калабриа, главы мафии в США, которая согласилась дать против бывшего показания �в суде. Сонни отказывается платить Бугаю и вместо него отправляет молодого головореза по кличке "Человек-Каблук", который готов "за половину убрать обоих". И тогда Бугай решил, что он доставит девушку в суд и, конечно, спасется сам.



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