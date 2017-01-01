Будни ЗАГСа (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

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Современный ЗАГС – это не только торжественные бракосочетания. Это и регистрация рождения, смерти, усыновления, установления отцовства или материнства, перемены фамилии, чествование юбиляров супружеской жизни. Сотрудники ЗАГСа могут выехать, чтобы зарегистрировать брак к месту проведения торжества или приехать в больницу, оформить новорожденного.



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