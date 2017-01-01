Будни ЗАГСа
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Будни ЗАГСа

Будни ЗАГСа (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.92017, Будни ЗАГСа
Документальные47 мин12+

Сюжет

Современный ЗАГС – это не только торжественные бракосочетания. Это и регистрация рождения, смерти, усыновления, установления отцовства или материнства, перемены фамилии, чествование юбиляров супружеской жизни. Сотрудники ЗАГСа могут выехать, чтобы зарегистрировать брак к месту проведения торжества или приехать в больницу, оформить новорожденного.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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