Фильм Будь моими глазами (2021)

Девушка со слабым зрением полагается на помощь сотрудницы онлайн-сервиса для слепых, чтобы пережить нападение преступников. Софи — бывшая чемпионка по лыжам, которая живет с матерью, замучившей ее гиперопекой после того, как девушка начала стремительно терять зрение. Софи присматривает за домашними животными богатых клиентов, что позволяет ей доказать свою независимость, но усложняет жизнь, так как ей раз за разом приходится изучать незнакомые интерьеры. Когда, выехав на очередной заказ, Софи случайно запирает дом, где она должна приглядывать за кошкой, девушка обращается в сервис «Будь моими глазами», операторы которого помогают пользователям ориентироваться на местности по видеозвонку. Как раз в это время в дом проникают злоумышленники, которые были уверены, что он будет пуст. Теперь же преступники не намерены оставлять невольную свидетельницу в живых.

