Фильм Будь моими глазами (2021)
О фильме
Девушка со слабым зрением полагается на помощь сотрудницы онлайн-сервиса для слепых, чтобы пережить нападение преступников. Софи — бывшая чемпионка по лыжам, которая живет с матерью, замучившей ее гиперопекой после того, как девушка начала стремительно терять зрение. Софи присматривает за домашними животными богатых клиентов, что позволяет ей доказать свою независимость, но усложняет жизнь, так как ей раз за разом приходится изучать незнакомые интерьеры. Когда, выехав на очередной заказ, Софи случайно запирает дом, где она должна приглядывать за кошкой, девушка обращается в сервис «Будь моими глазами», операторы которого помогают пользователям ориентироваться на местности по видеозвонку. Как раз в это время в дом проникают злоумышленники, которые были уверены, что он будет пуст. Теперь же преступники не намерены оставлять невольную свидетельницу в живых.
Рейтинг
- РОРежиссёр
Рэндолл
Окита
- СДАктриса
Скайлер
Девенпорт
- Актриса
Джессика
Паркер Кеннеди
- Актёр
Ким
Коутс
- ЛВАктриса
Лора
Вандервурт
- НБАктриса
Натали
Браун
- ЭПАктриса
Эмили
Пиггфорд
- ПЛАктёр
Паскаль
Лангдэйл
- ДПАктёр
Джо
Пинг
- ДЧАктёр
Джордж
Чертов
- ККАктёр
Китон
Каплан
- АЙСценарист
Адам
Йорк
- МКПродюсер
Мэтт
Коуд
- КНПродюсер
Кристи
Невилл
- ДДПродюсер
Дэвид
Ди Брина
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- РАХудожница
Рабаб
Али
- ДВМонтажёр
Джеймс
Вандеуотер
- ДМКомпозитор
Джозеф
Мюррэй
- ЛВКомпозитор
Лодевейк
Воз