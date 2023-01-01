BTOB. Будем вместе! (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Посетите масштабный концерт в честь десятилетия одного из самых популярных K-pop коллективов — BTOB.



В 2012 году группа BTOB ворвалась на сцену с дебютным релизом ""Born to Beat"". Ее харизматичны�е участники Ынкван, Хёнсик, Чансоб, Минхек, Пэниэль и Сончжэ захватили сердца поклонников музыки по всему миру, и у коллектива появилась внушительное фанатское сообщество. И вот, в 2022 году группа решила дать самый масштабный концерт, посвященный своему десятилетнему юбилею. Зрители этого фильма не только займут самые выгодные места и услышат любимые песни в потрясающем живом исполнении, но также погрузятся в философию BTOB, узнают подробности о подготовке этого праздника музыки и увидят уникальные интервью с участниками.



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