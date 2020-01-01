Бронекатер (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
9.22020, Бронекатер
Документальные, Военные65 мин12+
Сюжет
В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер БК-31, принимавший активное участие в Сталинградской битве. Уникальная находка открыла новую драматическую страницу в истории самого кровавого сражения Великой отечественной войны.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Документальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- АЧРежиссёр
Антон
Черенков
- АВАктриса
Анна
Василевская
- ДКАктёр
Дмитрий
Кабельков
- ВКАктёр
Виктор
Коваль
- ЛЛАктёр
Лев
Ларин
- СААктриса
Светлана
Аргасцева
- АКАктёр
Андрей
Карпов
- РБАктёр
Руслан
Беликов
- КССценарист
Кирилл
Седухин
- Продюсер
Константин
Буслов
- АЧПродюсер
Антон
Черенков
- АКПродюсер
Ангелина
Карамушко
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- САОператор
Сергей
Амирджанов