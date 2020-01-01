Бронекатер (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

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В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер БК-31, принимавший активное участие в Сталинградской битве. Уникальная находка открыла новую драматическую страницу в истории самого кровавого сражения Великой отечественной войны.



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