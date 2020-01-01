Бронекатер
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Бронекатер

Бронекатер (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

9.22020, Бронекатер
Документальные, Военные65 мин12+

Сюжет

В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер БК-31, принимавший активное участие в Сталинградской битве. Уникальная находка открыла новую драматическую страницу в истории самого кровавого сражения Великой отечественной войны.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск