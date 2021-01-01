Бригада: Добро пожаловать в пустыню (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Китайская драма о трех друзьях с завода, которые вместе пытаются разобраться с долгами. В индустриальном городе, расположенном где-то в пустыне Гоби, живут и работают Сяо, Чжэньхуа и Гаукуи. Он�и знакомятся на заводе, становятся друзьями, а со временем попадают в неприятности. У каждого из них — своя проблема, но всех их объединяют крупные долги. Опасаясь кредиторов, они идут на самые изощренные уловки в поиске денег — не обязательно легальные и хорошо продуманные. Постепенно герои оказываются по ту сторону закона.



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