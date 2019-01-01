7.22019, John McCain: For Whom the Bell Tolls
Документальный102 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Бреслин и Хэмилл: Мастера дедлайна (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Уникальный документальный фильм о человеке, который стал одной из движущих сил современной американской политики. Джон Маккейн согласился подробно поговорить с авторами этой картины сразу после того, как у него диагностировали рак мозга. В «По ком звонит колокол» сочетаются интервью, записанные специально для проекта, кинохроника и эксклюзивные материалы из домашнего архива. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb