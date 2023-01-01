Бремя страстей человеческих (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно
8.11934, Of Human Bondage
Драмы, Мелодрамы82 мин12+
Сюжет
Филип Кэри, хромой сирота, рано лишившийся родительской заботы и ласки. Его судьба прослеживается от несчастливого детства, чрез тернии студенческих лет, до становления и возмужания. Филип мучительно ищет свое призвание и пытается понять - в чем же состоит смысл жизни. Ему предстоит испытать �немало разочарований и расстаться со многими иллюзиями, прежде чем он сумеет найти свой ответ на этот вопрос...
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кромуэлл
- ЛГАктёр
Лесли
Говард
- БДАктриса
Бетт
Дэвис
- ФДАктриса
Фрэнсис
Ди
- КДАктриса
Кэй
Джонсон
- РДАктёр
Реджинальд
Денни
- АХАктёр
Алан
Хейл
- РШАктёр
Реджинальд
Шеффилд
- РОАктёр
Реджинальд
Оуэн
- ДРАктёр
Десмонд
Робертс
- ЧКАктёр
Чарльз
Коулмэн
- ЛКСценарист
Лестер
Коэн
- УССценарист
Уильям
Сомерсет Моэм
- ПСПродюсер
Пандро
С. Берман
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер