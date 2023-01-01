Бремя страстей человеческих (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Филип Кэри, хромой сирота, рано лишившийся родительской заботы и ласки. Его судьба прослеживается от несчастливого детства, чрез тернии студенческих лет, до становления и возмужания. Филип мучительно ищет свое призвание и пытается понять - в чем же состоит смысл жизни. Ему предстоит испытать �немало разочарований и расстаться со многими иллюзиями, прежде чем он сумеет найти свой ответ на этот вопрос...



Бремя страстей человеческих смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.