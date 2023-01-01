Бремя страстей человеческих
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Бремя страстей человеческих

Бремя страстей человеческих (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно

8.11934, Of Human Bondage
Драмы, Мелодрамы82 мин12+

Сюжет

Филип Кэри, хромой сирота, рано лишившийся родительской заботы и ласки. Его судьба прослеживается от несчастливого детства, чрез тернии студенческих лет, до становления и возмужания. Филип мучительно ищет свое призвание и пытается понять - в чем же состоит смысл жизни. Ему предстоит испытать немало разочарований и расстаться со многими иллюзиями, прежде чем он сумеет найти свой ответ на этот вопрос...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бремя страстей человеческих»

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