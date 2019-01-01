Брайан Стивенсон: Борьба за равноправие
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Брайан Стивенсон: Борьба за равноправие

Брайан Стивенсон: Борьба за равноправие (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, True Justice: Bryan Stevenson's Fight for Equality
Документальный96 мин18+

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О фильме

Брайан Стивенсон — известный на весь мир юрист, активист, правозащитник и основатель Equal Justice Initiative. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы добиться равных прав для всех людей — в независимости от происхождения, цвета кожи и социального статуса. В фильме на глубинном уровне исследуется борьба Стивенсона против закостенелой судебной системы США. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.3 IMDb