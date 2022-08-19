Братцы Кролики: Пасхальный переполох (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.12022, RABBIT ACADEMY
Отважные кролики защищают будущее Пасхи в полнометражном продолжении сериала «Заячья школа». Макс учится в Академии кроликов, чтобы стать стражем Пасхи. Кролики-стражи как зеницу ока берегут волшебное золотое яйцо, которое дарит своим защитникам сверхспособности. Но на этот раз пасхальные яйца хотят выкрасть коварные лисы, которые сами мечтают стать символами праздника. Но в их рядах произошел раскол – лис Фердинанд вызвался помочь Максу и Академии кроликов защитить традицию. Удастся ли им спасти Пасху, расскажет мультфильм 2022 года «Братцы Кролики: Пасхальный переполох», который можно смотреть онлайн на Wink.
