Брат (фильм, 2010) смотреть онлайн

Драматический фильм «Брат» — картина венесуэльского режиссера Марселя Раскина о братской любви, мечте и о том, как порою непросто выбирать между добром и злом.



Даниэль и Хулио — приемные братья, выросшие в бедных кварталах Каракаса. С детства их объединяет любовь к футболу: один — талантливый нападающий, другой — харизматичный лидер, настоящий капитан команды. Но если Даниэль действительно горит идеей стать профессиональным футболистом, то Хулио все сильнее вовлекается в жизнь уличной банды. И все же однажды оба брата получают шанс изменить судьбу — молодых спортсменов замечают скауты клуба «Каракас» и приглашают на просмотр. Вот только накануне важнейшего события происходит трагедия, которая делит жизнь на до и после.



Это картина — больше, чем история о спорте. Это глубокая социальная драма о трагедии нескольких поколений венесуэльской молодежи. Смотреть фильм «Брат» стоит, если вы ищете прямолинейное и честное кино, лишенное лоска.

