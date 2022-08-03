Брат (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Драматический фильм «Брат» — картина венесуэльского режиссера Марселя Раскина о братской любви, мечте и о том, как порою непросто выбирать между добром и злом.
Даниэль и Хулио — приемные братья, выросшие в бедных кварталах Каракаса. С детства их объединяет любовь к футболу: один — талантливый нападающий, другой — харизматичный лидер, настоящий капитан команды. Но если Даниэль действительно горит идеей стать профессиональным футболистом, то Хулио все сильнее вовлекается в жизнь уличной банды. И все же однажды оба брата получают шанс изменить судьбу — молодых спортсменов замечают скауты клуба «Каракас» и приглашают на просмотр. Вот только накануне важнейшего события происходит трагедия, которая делит жизнь на до и после.
Это картина — больше, чем история о спорте. Это глубокая социальная драма о трагедии нескольких поколений венесуэльской молодежи. Смотреть фильм «Брат» стоит, если вы ищете прямолинейное и честное кино, лишенное лоска.
СтранаВенесуэла
ЖанрСемейный, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- МРРежиссёр
Марсель
Раскин
- ЭААктёр
Элиу
Армас
- ФМАктёр
Фернандо
Морено
- ББАктёр
Бето
Бенитес
- ГКАктёр
Гонсало
Куберо
- МХАктриса
Марсела
Хирон
- ДГАктёр
Джексон
Гутьеррез
- ВПАктёр
Висенте
Пенья
- ГРАктёр
Гэбриел
Рохас
- АРАктёр
Али
Рондон
- РДСценарист
Роэн
Джонс
- МРСценарист
Марсель
Раскин
- МРПродюсер
Марсель
Раскин
- ЭАПродюсер
Энрике
Аулар
- МОХудожница
Майя
Олоэ
- ЭАОператор
Энрике
Аулар